ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس البرازيلي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 09:59 PM

ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس البرازيلي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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