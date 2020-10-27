جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 11:57 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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