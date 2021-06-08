باكستان ترفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

"قريشي" أشار إلى أن الحكومة أبلغت الأحزاب بموقفها

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن باكستان رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي باكستان" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "قريشي" أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان.

وشدد الوزير الباكستاني على أن الحكومة تضع في الاعتبار مصالح البلاد الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

1

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 03:25 PM

"قريشي" أشار إلى أن الحكومة أبلغت الأحزاب بموقفها

باكستان ترفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 759

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن باكستان رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي باكستان" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "قريشي" أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان.

وشدد الوزير الباكستاني على أن الحكومة تضع في الاعتبار مصالح البلاد الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021