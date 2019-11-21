أحدها بدولة عربية.. شاهد أفضل 15 مكاناً للسفر في 2020

ينظر السائحون إلى بركان موتنوفسكي من أعلى قمة بركان غوريلوفو في كامتشاتكا الروسية حيث يبلغ طوله 776 ميلًا إلى البحر بين أرخبيل اليابان وأليوتيان، وهو جزء من "حلقة النار" ، وسلسلة البراكين والمواقع النشطة زلزالياً التي تحد المحيط الهادي.
كنيسة كابيلا ديل روساريو في بويبلا، بالمكسيك، والتي بنيت من قبل الإسبان في عام 1531 ، وتعتبر المدينة هي رابع أكبر مدينة في المكسيك وتمثل معقلاً للهندسة المعمارية الباروكية. وتتكون من 100 قطعة ، وتعدّ إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو
غابة بيلافيجكا، بروسيا البيضاء، وهي غابة شجرية قديمة تقع علي الحدود بين روسيا البيضاء و بولندا كما أنها تعد واحدة من الأجزاء المتبقية الاخيرة والكبيرة من الغابات المعمرة الهائلة التي امتدت فيما مضي عبر السهل الأوروبي العظيم.
يبدو خليج سانت لورانس، في جنوب شرق كندا عند مصب نهر سنت لورنس، وتربطه بالمحيط مضايق بل ايل، وكابوت، وكانسو، يمنع الجليد الملاحة فيه من أوائل ديسمبر حتى منتصف أبريل غني بالأسماك وبخاصة القد
شروق الشمس في تاسمانيا، أستراليا، وتعتبر هذه الجزيرة جزءًا من أستراليا وتقع على بعد 240 كم من الساحل الجنوب الشرقي لأستراليا، تبلغ مساحتها 68332 كم² ، وعاصمتها هوبارت وهي أكبر مدنها،تقع على بعد 240 كلم جنوب الجزء الشرقي من القارة
معبد أبو سمبل الأثري في جنوب غرب أسوان، بمصر، ويؤرخ معبد أبوسمبل بعصر الملك "رمسيس الثاني" (١٢٧٩-١٢١٢ ق.م)، وقد نقر بهضبة مرتفعة من الحجر الرملي على بعد ٤ كم جنوب موقعه الحالي الذي نقل إليه في حملة إنقاذ آثار النوبة بعد إنشاء السد العالي عام ١٩٦٠م.
أفراد من شعب "مياو" يحتفلون بالعام الجديد في مقاطعة غوشو، بالصين، وبعدّ هذا هو المهرجان التقليدي الأكثر شهرة لقومية مياو البالغ عددها تسعة ملايين نسمة، ويقام هذا الاحتفال يقام كل عام، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، أو عشرة أيام حتى نصف الشهر
متحف "تيلتش" في جمهورية التشيك، وتعد "تيلتش" من المدن ذات الطابع التاريخي حيث تنتشر المباني الأثرية العتيقة في كل مكان، والتي تخول نظرة على العصور الوسطى، من قبيل قلعة "تيلتش" التاريخية ذات الطراز القوطي التى تضم منتزها على الطراز الإنجليزي العريق.
صحراء كالاهاري في افريقيا واللغة التي ينطق فيها سكّان هذه الصحراء هي لغة محليّة خاصة بدولة بتسوانا،وتضم مناجم عديدة، كمناجم الفحم الحجري، وأيضاً النحاس، ومناجم اليورانيوم، وأيضا النيكل، وفيها منجم ألماس، ويعتبر هذا من أغنى وأعظم المناجم في العالم
مدينة "موستار" بالبوسنة والهرسك،العاصمة الثقافية وخامس أكبر مدينة في الدولة،وفي سنة 1468 المنطقة كانت تحت الحكم العثماني, ثم في 1566 أمر السلطان سليمان القانوني بتحويل جسر المدينة الخشبي إلي حجري , وتم بناء التحفة المعمارية فوق نهر نيريتفا الخلاب
منتجات الألبان في مدينة بارما الإيطالية، عدد سكانها 178.718 نسمة، وكانت عاصمة لدوقية بارما وبياتشنسا (1545 - 1859)، تستضيف منذ سنة 2003 مقر الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتشتهر بإنتاج الألبان فضلاً عن عمارتها وجمال الريف من حولها
محطة إيشيكاوا في هيروساكي، باليابان،وتقع ضمن محافظة آوموري، وقد تأسست في 2/27/2006، وبلغ عدد تعداد سكانها في 1 يناير – 2008 حوالي 185865 مساحتها الإجمالية حوالي 523.6 كم2 لتصبح كثافة سكانها 355 نسمة لكل كيلو متر مربع
"غوبيكلي تيبي"، بتركيا، وهو موقع جبلي "مقدس" من العصر الحجري، حيث توجد أقدم المنشآت المعمارية للبشرية منذ حوالي 11.500 سنة، حيث بنيت قبل بداية الاستقرار الحضاري من قبل صيادين للحيوانات الصغيرة أو يجمعون الثمار والجذور من أشجار الغابات
غروب الشمس في جزر الكناري، بإسبانيا الواقعة في الجنوب من شبه الجزيرة الايبيرية وهي من أصل بركاني،لها مناخًا مثاليًا يتميز بشتاء دافئ وصيف بدون حرارة مفرطة، وهي متصلة بمطارات دولية ويقال عنها مثل "قارة مصغرة" بفضل مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والمناخات
خط السكة الحديدية سنودن ماوتن في شمال ويلز، جنوب بريطانيا، وتعتبر "سنودونيا" من أشهر المناطق الشمالية في بريطانيا، وتحديدا في ويلز، وتأتي شهرتها من الصخور الاردوازية والتضاريس الجبلية والمناظر المؤثرة للوديان المنحوتة بإبداع وقمم الجبال الوعرة.