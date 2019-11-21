أحدها بدولة عربية.. شاهد أفضل 15 مكاناً للسفر في 2020

يهديها فريق "ناشيونال جيوغرافيك" من روسيا إلى الصين والتشيك

نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل أماكن للسفر في عام 2020؛ حيث قام فرق تحرير إصدارات National Geographic Traveler ومع خبراء "ناشيونال جيوغرافيك" بالسفر حول العالم لاستكشاف المواقع التي يمكن رؤيتها في عام 2020، من أجل إنشاء قائمة "أفضل رحلات" سنوية.

ومن بين 25 مكاناً الذين عرضوا على الموقع، وقع اختيار وكالة "سبوتنيك" الروسية على 15 موقعاً، من بينها أماكن تقع في: روسيا، ومصر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، وجمهورية التشيك وغيرها.

مشاهدة قائمة فريق"ناشيونال جيوغرافيك" كاملة من هنا:

https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2020/