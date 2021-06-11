أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أكثر من ألفَيْ جولة في الأسواق والمراكز التجارية والمولات

نفذت أمانة محافظة الطائف، خلال اليومين الماضيين، 2300 جولة رقابية؛ منها 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثماني منشآت مخالفة، وتحرير 112 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت أكثر من 50 بلاغًا عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها تنشره "سبق" عن استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمحافظة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمحافظة الطائف والبلديات التابعة لها لتعزيز الجانب التوعوي والرقابي وتحقيقًا للسلامة العامة.



يشار إلى أن أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي كان قد وجه بتكثيف الحملات والزيارات للمنشآت الصحية والأسواق والمحلات والمراكز التجارية ضمن خطة أمانة الطائف للصيف.

ودعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها حالًا.