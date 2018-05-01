طائرة الأخضر المونديالية تتزين براية التوحيد والصقر السعودي لتجوب العالم.. وهذه مواصفاتها

"الخطوط السعودية" دشنتها في احتفال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بحضور الجاسر وعزت

بحضور المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل محمد عزت، دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الاثنين 14 شعبان 1439هـ، الموافق 30 إبريل 2018م، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الطائرة الخاصة التي سوف تحمل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018، والتي تم تزيينها براية التوحيد وصور رمزية لنجوم المنتخب السعودي في المونديال، وصقر محلق في الفضاء مع عبارة تشجيعية (صقورنا قدها).

وأقيم بهذه المناسبة حفل بجوار الطائرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بدأ بالسلام الملكي السعودي، ثم ألقى المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، كلمةً رحّب في مستهلها بالحضور، منوهًا بإنجاز المنتخب السعودي المتمثل في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ومن جهته، قال الجاسر إن طائرة المنتخب السعودي تم تجهيزها بما يتناسب وأهمية هذا الحدث العالمي الكبير؛ لتجوب أرجاء العالم رافعة على جنباتها بفخر راية التوحيد، وشعار الوطن، وصورًا رمزية لصقورنا.

وأضاف: هذه الطائرة التي تم تخصيصها لمنتخبنا الوطني في رحلته المونديالية من طراز بوينج (B777-300) ، وهي واحدة من أحدث طائرات أسطول "السعودية"، الذي يشهد حاليًا تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديثه وتنميته، ضمن برنامج التحول الطموح الذي يجري تنفيذه في الخطوط السعودية ومجموعة شركاتها ورحلة السعودية sv2020 التي تتضمن عشرات المبادرات لتحديث وزيادة الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الأداء والخدمات والمنتجات بما يتسق مع برامج التنمية الشاملة، ويواكب مشاريع التطوير الملهمة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ـ.

وأوضح أنه في أقل من ثلاثة أعوام تحقق الكثير - ولله الحمد -؛ فقد تم الاستحواذ على (70) طائرة جديدة من أفضل ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، وتم تقديم منتجي البيرق للخدمات المميزة، وأديل للطيران الاقتصادي، وحازت "السعودية" العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل شركات الطيران تحسنًا في العالم خلال 2017م من سكاي تراكس. وخلال هذا العام تم إطلاق مبادرة TOP5 النوعية الجديدة التي ستنقل الخطوط السعودية إلى مصاف أفضل شركات الطيران في العالم.

وأكد الجاسر أن الرابط بين المنتخب الوطني والناقل الوطني، وبين الرياضة السعودية والخطوط السعودية، هو الوطن واسمه. والخطوط السعودية تفخر بكونها الناقل الوطني للمملكة، وتفخر أيضًا بكونها الناقل الرسمي للمنتخب الوطني والكرة السعودية، وتفخر بخدمة الرياضة السعودية عمومًا عبر نقل منتخبات الوطن وفرق الأندية السعودية في جميع الألعاب بين مختلف مناطق السعودية، وفي مشاركاتها الخارجية.

وقال: الخطوط السعودية عبر إمكاناتها الكبيرة، ومنظومة شركاتها المتنوعة، تقوم بأدوار داعمة ولوجستية في تنظيم المناسبات والفعاليات الرياضية، كان آخرها - على سبيل المثال - لا الحصر نقل أكثر من (100) طن من التجهيزات الخاصة ببطولة WWE العالمية للمصارعة التي أقيمت لأول مرة في السعودية والمنطقة عمومًا، بجهود من الهيئة العامة للرياضة التي تشهد مرحلة تاريخية من التطوير الشامل وغير المسبوق. ويسر الخطوط السعودية أن تواكب هذه المرحلة بخدمات شاملة ومتطورة عبر مجموعة شركاتها، وأن تسهم في تحقيق المبادرات الرائدة التي تهدف إلى نقل الرياضة السعودية إلى فضاء أكثر رحابة وتنوعًا وانتشارًا وتلبية لتطلعات الشباب.

بعد ذلك تم استعراض تفاصيل حملة الخطوط السعودية الترويجية دعمًا للمنتخب الوطني في المونديال. فيما ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور عادل عزت، كلمةً جدد في مستهلها الامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على ما يحظى به المنتخب الوطني من دعم سخي وغير مسبوق، مثمنًا الدور الذي يقوم به معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وما يوليه للرياضة السعودية عمومًا والاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصًا من دعم واهتمام كبيرَيْن.

وقال الدكتور عزت في كلمته: إن الشراكة الاستراتيجية التي بُنيت على أسس متينة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والناقل الوطني (الخطوط السعودية) أثبتت نجاحها في كثير من المحطات والمسارات التي مر بها المنتخب خلال مشواره السابق، حتى اللحظة الحاسمة التي نترقب فيها جميعًا وصول منتخبنا إلى موسكو؛ وهو ما يؤكد قيمة هذه المؤسسة الوطنية العملاقة وأسطولها الحديث والمميز.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في كلمته أن الخدمات التي قدمتها الخطوط الجوية العربية السعودية لخدمة المنتخب كانت متنوعة ومميزة في كل تفاصيلها، سواء من حيث الدعم المعنوي الذي وجده المنتخب عبر الإصدارات الإعلامية المحفزة، أو من خلال الخدمات الأخرى المتنوعة لجماهير المنتخب، وكذلك من جهة ما وجدته بعثة المنتخب في رحلاته لمعسكراته الخارجية بتوفير أعلى مستوى من الراحة والرفاهية.

واختُتم الحفل بأغنية أحد حضور الحفل الفنان طلال سلامة "الله الله يا منتخبنا"، التي تم تجديدها خصيصًا لمشاركة المنتخب في كأس العالم.