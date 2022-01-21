وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التونسي سبل دعم التعاون الثنائي

تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 10:39 PM

تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التونسي سبل دعم التعاون الثنائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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