"أحمد عسيري" فيصلاوي لمدة موسم ونصف.. قادماً من التعاون

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع "أحمد عسيري" لمدة موسم ونصف قادمًا من نادي التعاون.

وتعاقد الفيصلي مع "عسيري" في صفقة انتقال حر, بعد أن وقع اللاعب مخالصة مالية مع نادي السابق "التعاون".

وسيكون الفيصلي هو المحطة الاحترافية الثالثة لأحمد عسيري (30 عامًا) والذي سبق له تمثيل الاتحاد ثم التعاون.

وكان الفيصلي خسر أمس الخميس كأس السوبر السعودي أمام نادي الهلال بركلات الترجيح 4-3 بعدما تعادلا في الوقت الأصلي 2-2.