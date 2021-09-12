"مسام" ينتزع 1,184 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,184 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضاداً للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 54 لغماً مضادّاً للدبابات و124 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 547 لغماً مضاداً للدبابات وعبوتين ناسفتين بمدينة الجوف، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، وتم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ولغمين مضادين للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 157 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 21 لغما مضادا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلالها هذا الشهر إلى 2,679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.