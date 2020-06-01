صحفية مصرية تشيد بجهود السعودية في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

قالت لـ"سبق" إن إعادة فتح المسجد النبوي خبر أسعدنا وأثلج صدورنا

أشادت إسراء طلعت الصحفية بجريدة الجمهورية المصرية، بالجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية، في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لجميع الوزارات ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة الحرمين الشريفين بغلقهما المساجد حفاظًا على أرواح المواطنين وفقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوباء وهي مقدرة من جميع المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" أكدت فيه أنه على الرغم من شعورنا الحزين على غلق المساجد إلا أن تلك الخطوة حافظت على أرواح كثيرة من المواطنين، مشيرة إلى أن قرار القيادة الحكيمة بإعادة فتح المسجد النبوي الشريف، وأكثر من ٩٠ ألف مسجد خبر أسعد وأثلج صدورنا.

وأضافت:"أننا تابعنا إشراف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والتي نشرته سبق على وضع علامات التباعد التي وضعت على سجاد المساجد والمصليات وكذلك تعقيمها بشكل جيد، دليلاً على العناية الفائقة بالمواطنين وأرواحهم.

واختتمت تصريحها لـ"سبق" بقولها: "مطمئنين لجهود المملكة والقيادة الرشيدة في تحقيقها الريادة في مواجهة هذا الوباء".