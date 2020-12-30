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قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة على عدة أجزاء وشبه غزيرة بأخرى

الحصيني يرسم خارطة هطولات الـ36 ساعة قادمة: هنا تتوزع

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة القادمة من يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442هـ إلى صباح الخميس 16/ 5/ 1442 بإذن الله.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).