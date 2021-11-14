مكة.. مركز إدارة الأزمات والكوارث يدعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين

بسبب تجمّع مياه الأمطار وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين؛ بسبب تجمّع مياه الأمطار، وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.

وشهدت مكة المكرّمة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها على أحياء وقرى الجنوب والغرب، فيما هطلت أمطار خفيفة على معظم أحياء العاصمة المقدّسة صاحبتها رياحٌ سطحية نشطة وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من الهطولات.