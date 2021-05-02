مفوضية العون الإنساني بالخرطوم تثمّن جهود الندوة العالمية

ثمّنت ما قدّمته من مساعدات عاجلة للمتضرّرين من فيضان النيل الأزرق

أشادت مفوضية العون الإنساني في السودان، بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وسرعة استجابتها وقت الأزمات، وتخفيفها عن المتضرّرين والمنكوبين في أزماتهم وشدائدهم.

وأثنت المفوضية في خطاب شكرٍ وجّهته إلى الندوة العالمية، على ما قدّمته من المساعدات العاجلة للمتضرّرين من فيضان النيل بولاية النيل الأزرق بالسودان.

وأوضح مفوض العون الإنساني منصور عبيد؛ أن ما قدّمته الندوة العالمية كان له بالغ الأثر في التخفيف عن المتأثرين، وأبدى أمله أن تواصل الندوة عطاءها للإسهام في إعمار هذه المنطقة التي شرد الفيضان سكانها وجرف منازلها وأحياءها.

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة في السودان، جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً فيما قدّمته من إسهامات خيرية ومساعٍ إنسانية يحتاج إليها كثيرٌ من المناطق والمجتمعات.