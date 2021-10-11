إقبال كبير.. "مدينة المستقبل" جودة الحياة بمفهومها الحقيقي

يقدم آليتين ميسرتين لتملك منتجات سكنية مميزة وبأسعار متوازنة

سجل مشروع مدينة المستقبل، نسبة نجاح عالية خلال مراحل البيع الثلاثة الأولى، التي شهدت حجوزات عالية خلال فترة وجيزة؛ حيث يعكس الإقبال الكبير مدى جودة الخدمات والتصاميم التي يوفرها المشروع الذي يقدم منتجات سكنية مميزة بأسعار ميسرة تتحقق فيها أعلى متطلبات جودة الحياة.

ويعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض؛ إذ يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، يضم 4415 منتجًا سكنيًّا تتنوع بين فلل سكنية وأراضٍ متكاملة البنية التحتية؛ حيث يشتمل على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات) بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

وحول تكامل الخدمات؛ فقد حرصت إدارة المشروع على تطوير البنية التحتية؛ مما يساهم في رفع جودة الحياة من خلال تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام، وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض؛ الأمر الذي يُكسبه قيمة إضافية.

ويوفر المشروع آليات ميسرة للبيع، من خلال آليتين للبيع في مدينة المستقبل؛ الأولى عبارة عن ست دفعات يكون فيه دفعة أولى ٢٠٪ ودفعات لاحقة بناءً على نِسَب الإنجاز، والخيار الآخر عبارة عن ١٨ قسطًا شهريًّا يسبقها دفعة أولى، ودفعة أخيرة وقت الإفراغ"، كما أن المشروع حقق نجاحات خلال فترات البيع الثلاث الماضية.

ووفر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، كما أن رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة (تسجيل البيانات، الاطلاع على المخططات، ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات).

وساهمت الأسعار المتوازنة في المشروع، في سرعة الحجوزات والانتقال في المراحل الثلاثة الأولى؛ حيث إن متوسط الأسعار يبلغ 1400 ريال للمتر المربع، وهو ما يعكس التزام المشروع أمام عملائه في ظل الارتفاع المتزايد الذي تشهده أسعار الأراضي في الرياض.