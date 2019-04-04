"الغذاء والدواء" تغلق 3 مستودعات لمنتجات التجميل بالشرقية

إضافة إلى مصنع عطور غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص.

وأوضحت الهيئة أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39702 منتجاً مخالفاً؛ نظراً لعدم الإدراج ولسوء التخزين.

وأشارت إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد.

وشددت على أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.