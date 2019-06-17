عنيزة.. 45 دقيقة تنهي معاناة شاب من عدم القدرة على المشي

كان قد تعرض لقطع غير ثابت ومركب في الغضروف الهلالي الداخلي

نجح مستشفى الملك سعود بعنيزة في إنهاء معاناة شاب تعرّض لقطع غير ثابت ومركب في الغضروف الهلالي الداخلي.

وكان المريض يشتكي من آلام شديدة في الركبة اليمنى وعدم القدرة على المشي وتحريك مفصل الركبة منذ فترة طويلة، وعقب الكشف المبدئي طلب أطباء العظام إجراء عدد من الفحوص، وتم إقرار عمل منظار تشخيصي للركبة، الذي بين أن المشكلة تكمن في قطع غير ثابت ومركب في الغضروف الهلالي الداخلي الذي يلتوي على نفسه مع حركات معينه للركبة، مشكلاً سدادة ميكانيكية تعيق حركة الركبة ومسببة آلاماً حادة أثرت بشكل سلبي على حياته اليومية.

واستغرق التعامل مع الحالة 45 دقيقة تم خلالها إزالة الجزء المسبب للمشكلة والإبقاء على بقية الغضروف بعد تسويته، وعقب العملية تماثل الشاب للشفاء وعاد لممارسة حياته الطبيعية وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.