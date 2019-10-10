الليلة في القصيم.. الأخضر السعودي ينشد الصدارة عبر بوابة سنغافورة

ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس، وتحديدًا عند الساعة الثامنة مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مواجهة مهمة أمام ضيفه السنغافوري، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 (المجموعة الرابعة).

الأخضر يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وسط دعم عاملَي الأرض والجمهور من أجل القفز لصدارة المجموعة، خاصة أنه يواجه متصدر المجموعة.

ويسعى المنتخب السعودي لمصالحة جماهيره بعد "كبوة التعادل" أمام المنتخب اليمني في مواجهته الأولى.

ويقف التاريخ لصالح الأخضر السعودي في مواجهاته مع السنغافوري إلا أن معايير كرة القدم تطورت وتغيرت في الوقت ذاته؛ إذ يتصدر الضيوف صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الانتصار على فلسطين، والتعادل مع اليمن، فيما يأتي الأخضر ثالثًا (بنقطة واحدة)، وليس أمامه سوى الفوز قبل موقعة فلسطين.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للأخضر السعودي الفرنسي "رينارد" بكامل أوراقه مع إطلاق صفارة البداية، وبخاصة في خط الهجوم.

في المقابل يأمل المنتخب السنغافوري بالخروج من اللقاء ولو بنقطة واحدة (في حال التعادل) من أجل البقاء في قمة المجموعة؛ لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالندية والإثارة طوال الـ 90 دقيقة المنتظرة.