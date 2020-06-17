متحدث التجارة : فرقنا ضبطت أكثر من 19 ألف مخالفة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن الجولات الميدانية لفرق التجارة، على المحلات التجارية للرقابة على الأسعار والمخالفات ضبطت
19.460 مخالفة.
وأوضح بأن الجولات الرقابية شملت الهايبرماركت ومحلات الجملة والتجزئة والكماليات والمستلزمات الطبية ومواد البناء.وزارة التجارة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن الجولات الميدانية لفرق التجارة، على المحلات التجارية للرقابة على الأسعار والمخالفات ضبطت
19.460 مخالفة.
وأوضح بأن الجولات الرقابية شملت الهايبرماركت ومحلات الجملة والتجزئة والكماليات والمستلزمات الطبية ومواد البناء.