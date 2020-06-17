متحدث التجارة : فرقنا ضبطت أكثر من 19 ألف مخالفة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن الجولات الميدانية لفرق التجارة، على المحلات التجارية للرقابة على الأسعار والمخالفات ضبطت

‏19.460 مخالفة.

وأوضح بأن ‏الجولات الرقابية شملت ‏الهايبرماركت ومحلات الجملة والتجزئة و‏الكماليات و‏المستلزمات الطبية ومواد البناء.