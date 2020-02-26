برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابة في قطاع العقار

تطلقه غرفة الرياض بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي

تطلق غرفة الرياض، ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، "البرنامج التدريبي المجاني في قطاع العقار"، والذي يهدف إلى تدريب (1000) شاب وشابة من الباحثين عن عمل، وذلك خلال الفترة من 1-4 مارس المقبل، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عايض الوبري أن البرنامج يغطي عدداً من المجالات المهمة التي يحتاجها قطاع العقار، ويشمل إدارة المرافق، والوساطة العقارية، واتحاد الملاك، والتسويق العقاري.

وأشار إلى أن المتدربين وبعد تأهيلهم وتخرجهم من البرنامج فأمامهم مساحات رحبة للانخراط في قطاع العقار الذي يعد من أكثر الأسواق تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام الغرفة في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لتولي الوظائف النوعية المتاحة في القطاع.



وأكد أن تلك المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره ضمن جهود الغرفة التدريبية لتناول كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع العقاري من الكفاءات الوطنية.