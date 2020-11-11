وزير الإسكان يدشن المقر الجديد للمعهد العقاري

"الحقيل" افتتح مركز خدمة الشركاء بـ"هيئة العقار"

دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم بمقر الهيئة العامة للعقار بالرياض؛ المقر الجديد للمعهد العقاري السعودي ومركز خدمة الشركاء بالمعهد العقاري، إضافة إلى الخدمات الذاتية وموقع الهيئة الالكتروني الجديد ومنصة التحكيم العقاري والموقع الالكتروني للجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية، والمنصة التعليمية الإلكترونية للمعهد العقاري.



واطلع على عرض للخدمات التي تقدمها الهيئة لشركائها من خلال نظام الخدمة الذاتية التي تمكّن الشريك من التقديم والاستفسار عن الخدمات المقدمة من الهيئة، كخدمة التحكيم والصلح من المركز السعودي للتحكيم العقاري المختصة بحل النزاعات العقارية لبرنامجي ملاك وإيجار إلكترونيًّا، بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على تصنيف الهيئة لمنشآت الوساطة العقارية والخدمات الإلكترونية للتقديم على لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، كذلك قياس مستوى رضا الشركاء؛ حيث بلغت نسبة الرضا لدى المركز 87%.



كما افتتح الوزير مقر المعهد العقاري السعودي الجديد - الذراع الأكاديمي للهيئة - الذي يقدم دورات تدريبية في 29 برنامجاً متخصصاً في احتياجات السوق ومتوائمًا مع متطلبات القطاع العقاري لتمكين واستدامة ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه والاستفادة من التجارب الناجحة في القطاع العقاري، والشراكة مع خمس عشرة جهة حكومية وخاصة محلية ودولية.



جدير بالذكر أن المعهد أقام بنهاية الربع الثالث من عام 2020 أكثر من 856 دورة تدريبية في خمس عشرة مدينة بالمملكة؛ حيث تجاوز عدد المتدربين أربعين ألف متدرب ومتدربة.



واختتم "الحقيل" جولته بإطلاق المنصة الإلكترونية للجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى تدشين موقع الهيئة الإلكتروني، وربطه بنظام دعم خدمة الشركاء، وإتاحة وصول المستفيدين لخدمات الهيئة إلكترونيّاً، وذلك في إطار جهود الهيئة إلى التحول الرقمي لخدمة القطاع وتحقيق رؤيته.