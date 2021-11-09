"يلو" تُطلق فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

شاركت فيها الأندية والمسؤولون في فروع وزارة الرياضة بمختلف المناطق

ابتهاجاً بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية؛ احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، الراعي الرسمي لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بإقامة فعاليات احتفالية في الملاعب المستضيفة لمباريات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقد اشتملت الاحتفالات على العرضة السعودية وفعاليات شاركت فيها الأندية والمسؤولون في فروع وزارة الرياضة بمختلف المناطق.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل ناصر القحطاني، الوطن بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة؛ وهي النقطة الفارقة في تاريخ مملكتنا الحديثة التي شهدت عصر التغيير والبناء والازدهار بفضل رؤية 2030 التي انطلقت في هذا العهد الزاهر، بمتابعة وعناية من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصبحت نموذجاً في بناء الأوطان يقتدي به العالم بأسره.

وقال "القحطاني": من منطلق رعاية شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ قمنا بالتنسيق مع رابطة الدوري بإقامة احتفاليات بهذه المناسبة السعيدة في ملاعب الدوري أثناء مباريات الجولة العاشرة، وسط تفاعل من اللاعبين والجماهير يعكس الحب والمكانة الرفيعة التي يتربع عليها خادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء شعبه.