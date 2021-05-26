الرئيس الكيني يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

نوّه بدور المملكة الداعم للجهود الإقليمية والدولية

استقبل رئيس جمهورية كينيا الرئيس أوهورو كينياتا، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات القيادة للرئيس الكيني، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ونوه رئيس جمهورية كينيا بدور المملكة الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية، كما ثمن دور المملكة في دعم كل الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام الماضي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.