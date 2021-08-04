"العواد" يستقبل السفير المكسيكي لدى المملكة

بحثا التعاون في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، سفير الولايات المكسيكية المتحدة لدى المملكة أنيبال توليدو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها.

وأبرز "العواد" جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.