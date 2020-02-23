سنغافورة.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 89 حالة

وفق بيان أعلنته الصحة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة؛ وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان، أن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا، وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشار إلى أن الحالتين الأخريين؛ إحداهما لمُواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا، وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم، ويبلغ من العمر 41 عامًا، ولم يكن لكليهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 09:50 AM

وفق بيان أعلنته الصحة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة

سنغافورة.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 89 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة؛ وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان، أن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا، وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشار إلى أن الحالتين الأخريين؛ إحداهما لمُواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا، وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم، ويبلغ من العمر 41 عامًا، ولم يكن لكليهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.

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