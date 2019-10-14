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عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم

"نوبل" للاقتصاد من نصيب "هندي وفرنسية وأمريكي"

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي؛ والفرنسية إستير دوفلو؛ والأمريكي مايكل كريمر؛ بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019.

وذكرت لجنة الجائزة، أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.

ووفق "رويترز" أوضحت اللجنة أن الجائزة ستُقسّم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.