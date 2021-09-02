شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء

تم توقيفهما واستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة

صَرّح المُتْحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطنَيْن، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم توقيفهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.