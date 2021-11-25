تفاعلاً مع "سبق".. "المياه": طفح مركز صحي الرياض سببه صرف عقار سكني

الشركة أكدت اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها بحق المُخالِف

أكدت شركة المياه الوطنية أنه تمت مباشرة موقع الطفح في مركز صحي الرياض، مشيرةً إلى أن الفرق المعنية التابعة للشركة رصدت أن المصدر هو مياه الصرف الصحي لأحد العقارات السكنية.

وأوضحت الشركة، في تفاعلها مع "سبق" التي نشرت بخصوص هذه الواقعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها بحق المخالف.

وشدّدت الشركة على حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، مشيرةً إلى أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات وشكاوى العملاء.

وكانت "سبق" قد تناولت الموضوع تحت عنوان "طفح مياه مجاري يسبب معاناة للمرضى والمراجعين بمركز صحي الرياض".