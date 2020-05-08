المملكة تقترب من 10 آلاف حالة تعافٍ من كورونا

الرياض سجّلت أعلى حالات الشفاء بمعدل 2113

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1322 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 9120 حالة.

وبهذا الرقم تقترب المملكة من 10 آلاف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجّلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعافٍ، وجاءت في المرتبة الثانية مكة المكرّمة بـ 2101 حالة، ثم جدة بـ 1806 حالة، ثم المدينة بـ 1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها.