الجيش الأردني يجهز مستشفى ميدانيّاً عسكريّاً جديداً بقطاع غزة

نتيجة الظروف العدوانية الراهنة التي يمر بها القطاع

أعلن الجيش الأردني اليوم بدء تجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني الحالي نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع.

وأفاد الجيش في بيان بأن المستشفى يشتمل على 100 سرير، بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وإسناده بجميع الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.