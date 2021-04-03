بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. توقُّع إعلان أسماء مسؤولين آخرين شملهم التوقيف

قوات مختلفة بينها المخابرات شاركت في القبض عليهم

ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

الأردن

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03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 10:07 PM

قوات مختلفة بينها المخابرات شاركت في القبض عليهم

بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. توقُّع إعلان أسماء مسؤولين آخرين شملهم التوقيف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

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