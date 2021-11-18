أجواء الخميس.. عسير تواعد الهطولات و"الأرصاد" ينبه

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات ومراكز: الحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.