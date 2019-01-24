15 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج تنمية الروضة بالدمام في 2018م

استهداف أكثر من 20 ألفاً خلال العام الحالي

قال المدير التنفيذي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في حي الروضة بالدمام، عماد المبيض: إن 15 ألفاً استفادوا من برامج اللجنة في العام الماضي.

وأضاف: تشمل برامج الأندية الشبابية بمراحلها المختلفة: براعم وفتيان التنمية ونادي القيم الترفيهي للمرحلة الابتدائية، وفرسان التنمية ونادي التميز للمرحلة المتوسطة، وشباب ورواد التنمية للمرحلة الثانوية، ونادي مبادر التطوعي وأكاديمية قول لكرة القدم.

وقال "المبيض": إن من الأنشطة المتميزة نادي "الروضة جم"، والذي لديه خطة لتوعية وتثقيف جميع أفراد الأسرة صحيًا ورياضيًا، ويحتوي على صالات رياضية مجهزة، وناد صحي للاستجمام والعلاج الطبيعي، وأجهزة رياضية مخصصة للياقة والمحافظة على الوزن، ويقدم النادي حصصًا تدريبية في السباحة والكاراتيه، وكرة القدم، استهدف فيها قرابة ثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة.

وتابع: القسم النسائي للجنة يتميز بتقديم عدة برامج لها أثر بالغ في إثراء دور المرأة بالعمل الاجتماعي منها: (مركز غراس الصيفي)، ويستهدف جميع المراحل من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، وبرامج مختلفة مثل: (النخبة)، (نماء)، (نادي حياة)، (ميلاد)، (ملتقى البراعم)، (نون)، وبرنامج (مخيم روعة)، وغيرها من البرامج والفعاليات استهدف فيها 9200 مستفيدة.

ومن الأنشطة والبرامج الرائدة (اصنع مهارة) الحاصل على جائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون من سلسلة دورات مهارية يستفيد منها الشباب من الجنسين، استهدف برنامج اصنع مهارة في عام 2018م (1950) متدربًا ومتدربة بمعدل (16300) ساعة تدريبية، وبمشاركة (30) مدربًا محترفًا.

وقال "المبيض": إن اللجنة تستقبل الزوار من جميع اللجان والجمعيات بمختلف مناطق المملكة، يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب، وتتطلع إلى استهداف أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة خلال العام الحالي 2019م.