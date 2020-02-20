"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على الخزن الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو2020.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: "إن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد 1 باخرة لميناء جازان".

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.