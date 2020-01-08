"تعليم نجران" يستعد للفصل الدراسي الثاني.. ترحيل للمقررات وخطط

نوّه بجهود قادة المدارس على ما بذلوه من جهد خلال الفصل الأول

يُواصل "تعليم نجران" جهودَه المختلفة من أجل بداية موفقة وجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ حيث قامت الإدارات المعنية بترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي، كما قامت بجهود مميزة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن أعمال التوزيع تمت وفقًا للخطة المُعَدة من قِبَل لجنة المقررات؛ منوهًا بجهود كافة أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس، المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ مثمنًا جهود أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات الدراسية- وكل الإدارات التي ساهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وقال أمين أمانة تعليم نجران علي الجواهرة: إن أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات المدرسية- قامت بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم.

وأضاف: تم ذلك وفق خطط مدروسة؛ حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة؛ وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم؛ ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.