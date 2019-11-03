اختفاء مفاجئ للشاب "القرشي" بالطائف.. و"ساعد" والجهات الأمنية تتحرك

يعمل في الدفاع المدني بمكة ولا يعاني أي اضطرابات نفسية

سجلت "الطائف" واقعة اختفاء لشاب يعمل أصلاً بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة، وذلك بعد أن كان قد خرج من منزلهم الكائن في حي أم العراد في المحافظة صباح يوم الخميس الماضي، ولم يعد حتى الآن تاركًا خلفه زوجته واثنين من أطفاله "بنتًا وولدًا"، وباقي أسرته.

وفي التفاصيل، لم يسبق للشاب الثلاثيني "عبدالمجيد بن خضر مسفر القرشي" أن اختفى، لم يكن يعاني اضطرابات أو حالة نفسية، وبعد اختفائه ظلت جوالاته مغلقة، واختفت مركبته من نوع "أكسنت" التي يستقلها بعد خروجه من المنزل.

وتم التعميم من قِبل الجهات الأمنية بالطائف ومكة المكرمة بعد البلاغ عن المفقود من قِبل أسرته، في حين تلقى فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بلاغًا كذلك عن المفقود، وتحرك الفريق للبحث عنه مطالبًا الجميع بالتعاون والإبلاغ في حال توافر أي معلومة عنه، وذلك على أرقام جوالات ذويه.