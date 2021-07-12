مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة

الجيش والشرطة يحميان الممتلكات العامة

وافق مجلس النواب في مصر، اليوم (الاثنين)، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تطبق بداية من صباح السبت 24 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ؛ نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن القرار نص على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.