رسوم الـ 80 ألفاً ترهق أولياء أمور أطفال "داون والتوحّد" بمكة ومطالب بالتدخّل

مصروفات دراسة أطفالهم بمراكز التربية الخاصة ارتفعت 100 % عن العام الماضي

فُوجئ عددٌ من أولياء أمور أطفال مرضى التوحّد ومتلازمة داون؛ بزيادة رسوم دراسة أطفالهم في أحد مراكز التربية الخاصة بمكة المكرمة؛ لتصل إلى 80 ألف ريال للمرحلة الابتدائية، و70 ألف ريال لمرحلة رياض الأطفال.

وقال "حسن غندورة"؛ أحد أولياء الأمور لطفل يعاني "متلازمة داون"، لـ "سبق": استبشرنا خيراً العام الماضي بإنشاء أول مركز للتربية الخاصة على مستوى مكة يُعنى بأطفال التوحّد ومتلازمة داون وغيرها من الإعاقات، تحت مظلة وزارة التعليم، حيث كانت الرسوم للطفل الواحد العام الماضي تقدّر بـ 40 ألف ريال، وتكفَّلت بها وزارة التعليم، عبر منصة تابعة لها يتم من خلالها تسجيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ممّن يدرسون في مدارس أهلية أو خاصة.

وأضاف: قبل أيام عدَّة بالتحديد في 18 ذي الحجة الجاري تمّ استدعاؤنا من قِبل المركز -تحتفظ "سبق" باسمه- لحجز وتجديد مقاعد لأطفالنا الدارسين طلاب وطالبات للعام الدراسي 1441 هـ، في المركز نفسه، فيما كانت الرسوم عالية جداً، واشترطوا دفع 80 ألف ريال للطفل الواحد سواءً طفل الداون أو التوحّد مقابل عام دراسي واحد، دون معرفة أسباب ارتفاع الرسوم إلى هذا المبلغ الكبير جداً.

وتابع: لم نكن نتوقع أن تصل الرسوم لهذا الرقم المُبالغ فيه، فضلاً عن أن بعض الأسر لديها أكثر من طفل وطفلة مصابين بالتوحّد أو الداون، وهو ما جعلهم أمام خيارين لا ثالث لهما إما تحمُّل الديون كي يواصل أبناؤهم الدراسة والتدريب، أو إبقاؤهم في منازلهم دون تعلّم.

وأشار إلى أن الرسوم لا تشمل المواصلات، إلى جانب أن أولياء الأمور مضطرين لدفع مبلغ وقدره 700 ريال للطفل الواحد مقابل الوجبات السريعة المقدمة داخل المدرسة.

وطالب أولياء الأمور المسؤولين في وزارة التعليم؛ بضرورة مراجعة تلك الرسوم وتخفيضها مراعاةً لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى التوحّد أو داون، حتى ينالوا حقهم في التعليم والتدريب وتعلُّم الكثير من المهارات التي تساعدهم على تخطي إعاقتهم مستقبلاً، منها تقديم كل الاحتياجات التعليمية والتربوية والنفسية المعمول بها حسب أنظمة وزارة التعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأظهرت العقود التي -حصلت "سبق" على نسخه منها- أنه يلتزم ولي الأمر بدفع كامل الرسوم الدراسية لطفله وهي مبلغ (80 ألف ريال) للمرحلة الابتدائية و(70 ألف ريال) لمرحلة رياض الأطفال.