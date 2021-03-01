"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني

قال: الهجمات الإرهابية الفاشلة التي استهدفت المملكة محاولة لاصطناع انتصارات وهمية

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني؛ أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أداة بيد الحرس الثوري الإيراني، عادّاً سلسلة الهجمات الإرهابية الفاشلة التي نفّذتها تلك الميليشيا واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، دليلاً على اصرارها اتخاذ الارهاب نهجاً لها.

وأوضح الإرياني؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أمس الأحد، أن هذه الممارسات تؤكّد استمرار الميليشيا الحوثية في تحدّي إرادة المجتمع الدولي، راهنةً نفسها لتنفيذ السياسات الإيرانية لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها‏.

ووصف الإرياني؛ هجمات هذه الميليشيا الحوثي بأنها محاولة لاصطناع انتصارات وهمية، وتغطية هزائمها النكراء وخسائرها الفادحة التي تتكبّدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب اليمنية على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث؛ بإصدار إدانة واضحة للهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب ومدن المملكة، والضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021).