بالفيديو .. فرق الإنقاذ تنجح في انتشال راكبين جرفتهما السيول في العارضة بجازان

بعد إلقاء طوق النجاة لهما من مسافة بعيدة

جازف قائد مركبة من نوع "شاص" بالقيادة في سيول محافظة العارضة عصر اليوم، وجرفه التيار القوي لموقع بعيد، فيما تدخلت فرق الإنقاذ وتم إنقاذه برمي الطوق من موقع يبعد عن موقع جرفهما.

ورصدت مقاطع فيديو لحظة المجازفة وإنقاذ راكبين كانا على متن المركبة، بعدما جرفتهما السيول القوية التي شهدتها محافظة العارضة بعد هطول أمطار متواصلة منذ يوم أمس، ما بين غزيرة ومتوسطة.