الحصيني مبشراً: يخف الحر في 23 ذي الحجة بظهور نجم سهيل

قال: ينتهي فصل الصيف لهذا العام في 7 المحرم حيث أنواء "الجبهة"

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن الصيف هذا العام يشمل أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم؛ مبيناً أن الحرارة تخف في الثالث والعشرين من ذي الحجة حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ، فعلياً، بظهور أول أنواء الخريف "الجبهة"، ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ، الصيف لهذا العام يشمل: شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ، إن شاء الله يخف الحر، خاصة ليلاً بظهور نجم #سهيل، ويوافق ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ، ويدخل #الوسم في ١٤٤١/٢/١٧هـ.