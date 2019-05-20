الكويت ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة في مكة

بعد استلامها لدعوة المملكة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

رحبت الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة.

وأوضحت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية اليوم أنها قد باشرت فور استلامها لدعوة المملكة من الأمانة العامة إلى إرسال دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.