"ناصر القصبي": تحدينا ظروف "كورونا" بـ"مخرج 7" لرسم الضحكة على وجوه المشاهدين

كوميديا ومواقف طريفة لعائلة "دوخي" .. ويعرض حصريًا على MBC1 في رمضان

يشهد هذا الموسم الرمضاني عودة النجم ناصر القصبي إلى الكوميديا من خلال "مخرج 7" للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي، حصريًا على MBC1 في رمضان.

وفي التفاصيل، تدور الأحداث حول شخصية دوخي "ناصر القصبي" وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته. يضيء العمل على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

يصف القصبي "مخرج 7" بقوله: "العمل الجديد هو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، تناقش كل منها موضوعًا مختلفًا.

وأضاف: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا التي انعكست على الجميع، إلا أننا تحدينا هذا الظرف مع فريق عمل جميل تجمعه الألفة والمحبة، وذلك من أجل رسم الضحكة على وجوه المشاهدين الذين نعدهم بعمل متميز كما في كل عام، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم".

ومن جانب آخر، أكّد الكاتب خلف الحربي أن هذه التجربة تشكل تحديًا جديدًا عبر عملٍ قوامه حلقات متصلة منفصلة بشخصيات ثابتة وقصص يومية، إضافة إلى خط درامي رئيس يربط الحلقات بعضها ببعض"، موضحًا : "عمدنا إلى تقديم شكل مختلف عما اعتاده المشاهد من خلال متابعته لنا في الأعوام السابقة، خصوصًا أن "مخرج 7" يركز على الأجواء الأسرية والقصص والمواقف الطريفة في العائلة". ختامًا، توجّه الحربي بالشكر إلى طاقم العمل الذي تجاوز ظروف التصوير الصعبة.

وأثنى المخرج أوس الشرقي بدوره على تعاونه مع ناصر القصبي، مثمنًا جهود فريق العمل ككل، ويضيف: "مَخرج 7" هو عمل كوميدي نحرص فيه على تقديم شيء يليق بالجمهور، وهو من كتابات الأستاذ خلف الحربي التي تضعنا دومًا أمام تحديات جديدة من حيث الإخراج لنقدم ما يليق بالنص".

من جهة أخرى، أشار راشد الشمراني إلى أن آخر لقاء جمعه بناصر القصبي كان في "طاش ما طاش" (2004)، مضيفًا: "في هذا السيتكوم نقدم حكاية أسرة بتفرعاتها وعلاقاتها، حيث ألعب شخصية الجد جبر التي ترتبط مع دوخي وعائلته، إضافة إلى خط موازٍ مع مشبب الذي يقدم دوره علي الحميدي". وأشاد الشمراني بنص العمل ونوعية الكوميديا فيه: "نادرًا ما نجد في الكتابة الكوميدية عملاً كاملاً مكتوبًا بصيغة كوميديا الموقف، وهذا أمر أحيي عليه الكاتب خلف الحربي".

ويشترك في العمل مع الفنان ناصر القصبي كل من "حبيب الحبيب، راشد الشمراني، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، هبة الحسين".