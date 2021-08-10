"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

نصحت باستكمال الجرعتين لمقاومة متحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، وحثت على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وذكرت الوزارة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت "الصحة" قد كشفت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة, فيما تم تسجيل (12) وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8357) حالة.