في مقطع فيديو.. ترامب يعلّق على أحداث الكونغرس والانتقال السلمي ويعترف بفوز بايدن

قال لمناصريه "رحلتنا الرائعة بدأت للتو"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ بشكل رسمي، الانتقال السلمي للسلطة وتنصيب الادارة الجديدة في 20 يناير الجاري.

وأعرب ترامب؛ في مقطع فيديو مصوّر بُث على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن استيائه البالغ من الهجوم على مبنى الكابيتول بوسط واشنطن، وقال إنه يشعر بالغضب من العنف وانعدام سيادة القانون والفوضى.

وتابع "لقد نشرت فوراً الحرس الوطني وقوى إنفاذ القانون الاتحادية لتأمين المبنى وإخراج المتسللين".

وأكّد ترامب؛ أن المتورّطين في اقتحام مبنى الكونغرس دنسوا الديموقراطية ولا يمثلون الولايات المتحدة وسيدفعون الثمن.

وذكر الرئيس الأميركي أن حملته سلكت كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات، حيث إن هدفه الوحيد كان التأكد من نزاهة الانتخابات.

وقال "سأواصل الدعوة إلى إصلاح قوانين الانتخابات للتأكد من هوية وشرعية الناخبين وضمان الثقة".

ووجّه ترامب؛ رسالة الى مناصريه، قائلاً "أعلم أنكم محبطون، لكن رحلتنا الرائعة بدأت للتو".