"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547591 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536626 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8745 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 139 حالة.