"تكليف وليس تشريفاً".. إليك تجارب 4 سيدات في مناصب قيادية بـ"أمانة مكة"

من بين 200 موظفة في العديد من التخصصات الفنية والإدارية.. و"سبق" ترصد

من بين 200 موظفة في العديد من التخصصات الفنية والإدارية بأمانة العاصمة المقدسة؛ تحدثت 4 سيدات يتولين مناصب إدارية بـ"أمانة مكة" عن دورهن الفعّال في "الأمانة" والأعمال التي يشغلنها بعد نحو أكثر من عام إلى عامين على توليهن تلك المناصب القيادية، مؤكدات أن المرأة موضع اهتمام القيادة الرشيدة وتشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في التخطيط وصناعة القرارات لتطوير وتحسين منظومة العمل في القطاع البلدي وفق رؤية المملكة 2030.



وفي هذا التقرير تأخذكم "سبق" إلى ما قالته السيدات الأربعة اللاتي يتولين مناصب إدارية بأمانة مكة المكرمة، أثبتن من خلاله أن المرأة قادرة على العطاء وتقديم ما بوسعها لنهضة الوطن الغالي جنباً إلى جنب مع الرجل في منظومة متكاملة.



في البداية، أوضحت مستشارة أمين العاصمة المقدسة المهندسة ريهاف بنت محمد الشريف الحاصلة على درجة الماجستير في تقنية المعلومات من أستراليا، وعلى شهادة الاختراق من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عضوة جمعية الحاسبات الاسترالية، وعضوة المعهد الدولي لتحليل الأعمال IIBA، أنها عملت على أتمتة الأنظمة الورقية وتحويلها إلى إلكترونية ضمن خطة الأمانة للتحول الرقمي، وشاركت في صناعة مؤشرات أداء للوحدات الإدارية بالأمانة، إضافةً إلى متابعة مجلس الأمناء، وملف المبادرات مع مكتب تنفيذ الرؤية، وملف ضيوف الرحمن، والعديد من المهام الأخرى الموكلة إليها، مؤكدة أن المرأة السعودية تستطيع أن تقود عجلة النجاح والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



من جانب آخر، أكدت مريم بنت محمد الرشيدي المديرة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الجودة، أن الخبرة العلمية والعملية التي اكتسبتها خلال فترة عملها ساهمت كثيراً في صقل شخصيتها القيادية والإدارية، مبينةً أن إدارتها تضم إدارة الجودة، وإدارة الإبداع، وإدارة التخطيط، وإدارة التنظيم الإداري، مؤكدةً أنها تعمل جاهدةً لخلق بيئة تحفيزية تساعد للارتقاء بالعمل، لافتةً إلى إسهامها في تدريب طالبات الجامعات والمعاهد في مجال تخصصاتهن لرفع مهارتهن في التطبيقات العلمية.



وأعربت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء بنت عبدالله باقديم الحاصلة على شهادة الهندسة المعمارية، عن شعورها بالثقة الكاملة التي منحها الله -عز وجل- تجاه تحمل المسؤولية لتنفيذ المهام الموكلة اليها بكل صدق وأمانة، مقدمة الشكر الكبير لقيادتنا الرشيدة على إيمانها بدور المرأة في دفع عجلة التنمية، والشكر للأمين على ثقته التي منحها لتقليد المرأة المناصب القيادية، مؤكدةً أنها تعمل بجهد كبير لترى المكاتب الهندسية بالعاصمة المقدسة شريكاً استراتيجياً في دعم وازدهار التطوير العمراني.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب إدارة الأداء بمكتب تنفيذ الرؤية وئام بنت عماد قادري الحاصلة على درجة الماجستير في علم المعلومات، وعضوة في لجنة حوكمة المؤشرات، عن تمكين برامج الرؤية في مؤشرات الأداء في أمانة العاصمة المقدسة، وقيامها بتنظيم ورش عمل للقياديين والإداريين بالأمانة؛ لتحسين بيئة العمل، مشيرةً إلى تكريمها من الأمين لإسهامها في تنفيذ لوحة متابعة مؤشرات الأداء لمتابعة الإدارات، وتوضيح المعارف الأساسية المتعلقة بالمؤشرات، ونشر ثقافة قياس مؤشرات الأداء بين جميع العاملين، ووضع الخطط الإدارية المستقبلية لإدارة تنفيذ الرؤية، مؤكدةً أن تمكين المرأة "تكليف وليس تشريفاً".