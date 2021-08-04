الإمارات تسلم الجزائر "مسؤول هارب" متهمًا في قضايا فساد

"ولد قدور" ظهر مكبل اليدين محاطًا برجال الأمن

أعلنت الجزائر، اليوم (الأربعاء) أن الإمارات سلمتها المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.

وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن السلطات تتهم "ولد قدور" بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

وأضافت أن "ولد قدور" سيمثل قريبًا أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- في قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.

وتناقلت قنوات خاصة فيديو يصور وصول المسؤول النفطي السابق، "ولد قدور"، إلى مطار الجزائر محاطًا برجال الشرطة ومكبل اليدين.