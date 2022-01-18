تبوك.. "البيضاء ورحيب" إلى جانب جبل اللوز تشهد تساقطًا للثلوج

توافد عدد كبير من المتنزهين وسط استعداد ميداني من الجهات المعنية

مرتفعات تبوك حتى الآن تساقط للثلوج، مصحوبة بالأمطار، وشهدت قبل قليل منطقة البيضاء و "رحيب"، تساقطًا للثلوج.





وتساقطت اليوم ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، وسط توافد عدد من عشاق الزائر الأبيض من منطقة تبوك وخارجها وسط استعداد ميداني من كل الجهات ذات العلاقة.