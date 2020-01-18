"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو

بحث في مكتبه سُبل تعزيزها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

وزير الخارجية سفير جمهورية غينيا بيساو

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 01:09 PM

بحث في مكتبه سُبل تعزيزها إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير غينيا بيساو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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وزير الخارجية سفير جمهورية غينيا بيساو

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