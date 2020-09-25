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بلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء هناك

فرنسا تسجل 15797 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 513034

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سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية؛ ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.